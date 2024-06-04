Последствия будут ощутимы годами. Шмыгаль описал ситуацию в энергосистеме

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережения будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, ключевым приоритетом является укрепление энергетики после ударов со стороны Российской Федерации. Он добавил, что ситуация сейчас очень сложная, поскольку энергосистема потеряла более 9 ГВт мощностей генерации, а враг продолжает наносить очередные удары по энергетическим объектам.

"Сейчас "Укрэнерго снова" вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме

В течение последних месяцев российские террористы неоднократно наносили массированные удары по территории Украины. Часто под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключений. Также возвращение обстрелов сделало вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) еще более острым.

На сегодня, 4 июня, согласно данным "Укрэнерго", дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение суток, в связи с чем во всех регионах страны действуют лимиты потребления.