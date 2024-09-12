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Наслідки атаки на Конотоп: коли буде світло, невідомо, воду даватимуть по графіку

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок російської атаки ситуація з електропостачанням в Конотопі Сумської області критична - коли у будинках мешканців з’явиться світло, невідомо. Вода подаватиметься погодинно за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Енергетична інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал.

"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б  погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - написав мер.

Пошкоджено велику кількість навчальних закладів. Точна кількість наразі невідома. Пошкодження - в основному вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері. Сьогодні дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп.

Пошкоджено будівлі (в основному вибиті вікна) великої кількості лікувальних корпусів. Медичне обладнання серйозної не постраждало. Лікарні працюють.

Вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). Він, за словами Семеніхіна, їхав рятувати людей.

Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв буде обмежено. "Лише маршрут номер три", - написав мер.

 

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

У Конотопі Сумської області зафіксовано кілька прильотів, є постраждалі. Ворог завдав ударів по інфраструктурі міста, внаслідок чого в Конотопі зникло світло. Питання з водопостачанням вирішується, запущені генератори. Крім того, росіяни знищили трамвайну колію в місті. Рух трамваїв буде обмежено.

Також вибухи лунали у Хмельницькій області.

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КонотопВійна Росії проти України