Последствия атаки на Киевскую область: ПВО сбила вражеские дроны, известно о раненом

Российская армия днем пятницы, 3 января, снова атаковала территорию Украины ударными дронами. На этот раз ПВО работала по вражеским целям в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

По его данным, враг атаковал Киевскую область дронами в течение всего дня. В результате работы ПВО были сбиты вражеские цели, обломки упали на открытых территориях. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время, известно о раненом - осколочную рану спины получил мужчина 1953 года рождения. Сейчас его госпитализировали в больницу.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня несколько раз в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

В частности, во время одного из таких случаев российская армия нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Там уже известно об одной жертве и раненых.

А до этого вражеские дроны атаковали также столицу Украины Киев. В результате работы сил ПВО обломки БпЛА упали в Голосеевском и Дарницком районах.