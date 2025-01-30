Наслідки аномально теплої зими: у Києві в січні зацвіли сакури (фото)

Він зазначає, що цвітіння сакур зафіксували у Дніпровському, Оболонському та Печерському районах столиці. Цьому передували температурні рекорди: 26-27 січня температура повітря у Києві відповідала показникам кінця березня.

Фахівці наголошують, що цвітіння "не в сезон" шкодить деревам. Це виснажує їхні ресурси, підвищує ризик пошкодження морозами, позбавляє необхідного запилення та робить менш стійкими до хвороб.

Подібні аномалії спостерігаються і в інших країнах. У Мексиці раніше розквітають дерева жакаранди, а у Великій Британії джмелі почали будувати гнізда ще в зимові місяці.

"Клімат дійсно змінюється, і ми усвідомлюємо важливість адаптації столиці до таких змін. Зараз наш Департамент активно працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва", - зазначив Возний.