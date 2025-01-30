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Наслідки аномально теплої зими: у Києві в січні зацвіли сакури (фото)

Фото: Цвітіння сакури (pixabay.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У кількох районах Києва в січні зацвіли сакури, що є нетиповим для цього періоду. За словами фахівців, це явище спричинене аномально теплою зимою та глобальною зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальника Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

Він зазначає, що цвітіння сакур зафіксували у Дніпровському, Оболонському та Печерському районах столиці. Цьому передували температурні рекорди: 26-27 січня температура повітря у Києві відповідала показникам кінця березня.

 

Фахівці наголошують, що цвітіння "не в сезон" шкодить деревам. Це виснажує їхні ресурси, підвищує ризик пошкодження морозами, позбавляє необхідного запилення та робить менш стійкими до хвороб.

Подібні аномалії спостерігаються і в інших країнах. У Мексиці раніше розквітають дерева жакаранди, а у Великій Британії джмелі почали будувати гнізда ще в зимові місяці.

"Клімат дійсно змінюється, і ми усвідомлюємо важливість адаптації столиці до таких змін. Зараз наш Департамент активно працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва", - зазначив Возний.

РБК-Україна розповідало, що у січні 2025 року в Україні температура повітря була вище кліматичної норми. У деяких регіонах нашої країни були встановлені температурні рекорди. Ми писали, чому січень приніс в Україну рекордно високі температури.

Ми розповідали, що у середу, 29 січня, у столиці зафіксували два температурні рекорди. Мінімальна температура не опустилася нижче +6,3°C, що на 4,2°C перевищує попередні рекорди 1936 та 1979 років. Середньодобова температура сягнула +7,1°C, побивши рекорд 2002 року. За багаторічними спостереженнями, така температура відповідає початку квітня.

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