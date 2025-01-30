Тепліше за норму на 10 градусів: у Києві оновлено ще два температурні рекорди

Наприкінці січня в Києві встановилася дуже тепла погода. Вона відповідає температурній нормі початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, у середу, 29 січня, у Києві зафіксовано ще два температурні рекорди.

Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 6,3 градусів тепла, що на 4,2 градусів вище попереднього рекордного показника для цієї дати 1936 та 1979 років.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 7,1 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4 градусів, а кліматичну норму - на 9,7 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 3 квітня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за чотири дні в Києві було оновлено сім максимумів. Перші температурні рекорди у 2025 році були зафіксовані в неділю, 26 січня, після чого вони фіксувалися щодня.