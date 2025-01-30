Последствия аномально теплой зимы: в Киеве в январе зацвели сакуры (фото)

Он отмечает, что цветение сакур зафиксировали в Днепровском, Оболонском и Печерском районах столицы. Этому предшествовали температурные рекорды: 26-27 января температура воздуха в Киеве соответствовала показателям конца марта.

Специалисты отмечают, что цветение "не в сезон" вредит деревьям. Это истощает их ресурсы, повышает риск повреждения морозами, лишает необходимого опыления и делает менее устойчивыми к болезням.

Подобные аномалии наблюдаются и в других странах. В Мексике раньше расцветают деревья жакаранды, а в Великобритании шмели начали строить гнезда еще в зимние месяцы.

"Климат действительно меняется, и мы осознаем важность адаптации столицы к таким изменениям. Сейчас наш Департамент активно работает над разработкой комплексного Плана адаптации к изменению климата города Киева", - отметил Возный.