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Аномальні температури січня: чому в Україні так тепло

Середа 29 січня 2025 14:12
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Аномальні температури січня: чому в Україні так тепло Січень-2025 приніс українцям рекордно теплі дні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Січень 2025 року приніс українцям температурний фон вище кліматичної норми. Денні максимуми в деяких областях навіть побили свої попередні історичні рекордні значення для певної дати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Чому січень приніс українцям рекордно високі температури

Експерт наголосила, що зараз температурний фон в Україні - вище кліматичної норми.

"По деяких метеостанціях навіть набагато вище. Особливо це стосується півдня країни та західних областей, тому що там денні максимуми подекуди сягають +9+14 градусів", - розповіла вона.

Синоптик зауважила, що по деяких днях окремі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.

"Тобто така, висока температура... Посеред січня, наприкінці січня такі температури - досить нетипові", - додала вона.

Птуха пояснила, що синоптичні умови, які спричинили таку погоду, склались через те, що повітряні потоки й повітряні маси надходили до нашої території з півдня (з південних широт).

"Вітер був з півдня. І така конфігурація баричних утворень над територією України та Європи була впродовж тривалого часу. Тому до нас надходила така тепла повітряна маса", - повідомила представниця УкрГМЦ.

За її словами, в той самий час "всі активні процеси відбувались по заходу Європи".

"Там були активні циклони, з вітрами, з дощами. А в нас - більш спокійна синоптична ситуація. Але водночас, за рахунок того, що повітряні потоки з півдня, на тривалий час надійшло таке ось тепло", - розповіла експерт.

Насамкінець вона зазначила, що така погода протримається в Україні практично до завершення січня.

"До кінця місяця в нас буде утримуватись такий температурний фон. Але вже з тенденцією в останні два дні - 30-31 січня - до поступового зниження", - підсумувала синоптик.

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