Аномальні температури січня: чому в Україні так тепло
Січень 2025 року приніс українцям температурний фон вище кліматичної норми. Денні максимуми в деяких областях навіть побили свої попередні історичні рекордні значення для певної дати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.
Чому січень приніс українцям рекордно високі температури
Експерт наголосила, що зараз температурний фон в Україні - вище кліматичної норми.
"По деяких метеостанціях навіть набагато вище. Особливо це стосується півдня країни та західних областей, тому що там денні максимуми подекуди сягають +9+14 градусів", - розповіла вона.
Синоптик зауважила, що по деяких днях окремі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.
"Тобто така, висока температура... Посеред січня, наприкінці січня такі температури - досить нетипові", - додала вона.
Птуха пояснила, що синоптичні умови, які спричинили таку погоду, склались через те, що повітряні потоки й повітряні маси надходили до нашої території з півдня (з південних широт).
"Вітер був з півдня. І така конфігурація баричних утворень над територією України та Європи була впродовж тривалого часу. Тому до нас надходила така тепла повітряна маса", - повідомила представниця УкрГМЦ.
За її словами, в той самий час "всі активні процеси відбувались по заходу Європи".
"Там були активні циклони, з вітрами, з дощами. А в нас - більш спокійна синоптична ситуація. Але водночас, за рахунок того, що повітряні потоки з півдня, на тривалий час надійшло таке ось тепло", - розповіла експерт.
Насамкінець вона зазначила, що така погода протримається в Україні практично до завершення січня.
"До кінця місяця в нас буде утримуватись такий температурний фон. Але вже з тенденцією в останні два дні - 30-31 січня - до поступового зниження", - підсумувала синоптик.
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