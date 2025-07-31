Наслідки на 27 локаціях: у КМВА назвали райони Києва, що найбільше постраждали від обстрілу

Комбінований обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Окрім того, близько 5:00 ранку, після тривалої повітряної тривоги, противник завдав ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапили Шевченківський, Святошинський і Голосіївський райони. Зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.