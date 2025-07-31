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Наслідки на 27 локаціях: у КМВА назвали райони Києва, що найбільше постраждали від обстрілу

Фото: у КМВА назвали райони Києва, що найбільше постраждали від обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, ударили по Києву дронами-камікадзе та ракетами. Повідомляється, що наслідки обстрілу зафіксовані у 27 локаціях столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях", - зазначив Ткаченко.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації, найбільше постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони столиці.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Окрім того, близько 5:00 ранку, після тривалої повітряної тривоги, противник завдав ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапили Шевченківський, Святошинський і Голосіївський райони. Зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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