Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии

Через два месяца после парламентских выборов их победители смогли договориться о коалиции. Ангелу Меркель на посту канцлера сменит представитель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, всего СДПГ получила шесть кресел в новом правительстве.

Их союзники "Зеленые" получили пять портфелей, в том числе главы МИД, третий участник коалиции, либеральная Свободная демократическая партия, – четыре. Христианско-демократический союз Меркель после 16 лет при власти переходит в оппозицию.

Коалициада по-немецки

По меркам Германии коалициада прошла еще довольно быстро. После предыдущих выборов 2017 года договориться удалось только через четыре с лишним месяца после голосования. К коалиционному соглашению в Германии подходят серьезно, над многостраничным документом работали около 300 человек, разбитых на 22 рабочие группы.

Задача была непростой – участники коалиции имеют заметно отличающиеся взгляды на многие вопросы, от налогообложения до внешней политики. А это значит, что и во время работы будущего правительства внутренние противоречия почти неизбежны.

К примеру, недовольство "Зеленых" вызывали недостаточно амбициозные подходы союзников к борьбе с изменениями климата. В итоге партии удалось склонить СДПГ и либералов на свою сторону.

В коалиционном соглашении предусмотрен отказ от угольной электрогенерации уже к 2030 году, раньше чем планировало предыдущее правительство. А к 2040-му коалицианты хотят отказаться и от электростанций, работающих на газе.

После ухода Меркель ее партия впервые за долгие годы перешла в оппозицию (фото: GettyImages)

Вместо этого планируется развивать зеленую энергетику, ее доля к 2030 году должна достигнуть 80%. В частности, упор будут делать на ветрогенерацию и солнечную энергию – на крышах всех новых домов будут обязательно устанавливать солнечные панели.

Примечательно, что самому острому энергетическому вопросу, затрагивающему интересы не только Германии, но и всей Европы – "Северному потоку-2" – в коалиционном соглашении вовсе не нашлось места. Очевидно, из-за радикального различия в подходах между союзниками.

"Зеленые" – единственная из крупных партий Германии, которая выступала категорически против постройки газопровода, в первую очередь, по экологическим соображения. Тогда как СДПГ и Шольц поддерживали проект даже активнее, чем канцлер Меркель, настаивая, что он имеет лишь экономическую, а не геополитическую составляющую.

Кроме того, новое правительство хочет уже со следующего года повысить минимальную зарплату в стране с 9 до 12 евро в час и упростить получения вида на жительство для мигрантов – теперь им будет достаточно прожить в Германии пять лет. Среди других примечательных пунктов – намерение снизить возраст голосования с 18 до 16 лет и легализовать лицензированную продажу марихуаны, в частности, для контроля ее качества и ограничения потребления среди молодежи.

Обещания и конкретика

В Украине победу социал-демократов на выборах восприняли довольно настороженно, сразу вспомнив времена предыдущего канцлера от СДПГ в 1998-2005 годах, Герхарда Шредера, который открыто симпатизировал России. А сейчас и вовсе возглавляет совет директоров компании "Роснефть". Недавняя идея эсдеков, переместить ближневосточных мигрантов из Беларуси в Украину, также вряд ли добавила симпатий партии Шольца.

В то же время, ни текст коалиционного соглашения, ни предвыборные заявления Шольца не дают оснований опасаться какого-то "разворота к России". Важно отметить, что кресло главы МИД должна занять сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок. А из трех участников коалиции именно "Зеленые" относятся к РФ критичнее всего. И более других настроены поддерживать Украину.

Лидер партии "Зеленых" и будущий глава немецкого МИД Анналена Бербок (фото: GettyImages)

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко ожидает, что внешняя политика Германии все же несколько изменится по сравнению с временами Меркель.

"Чтобы проявить себя, "Зеленым" нужно, чтобы их глава МИД был заметен – а если просто продолжать прежнюю политику, этой цели ты не достигнешь. Потому определенные радикальные, заметные шаги – этого логично было бы ожидать от "Зеленых", – сказал Грищенко в комментарии РБК-Украина.

В то же время, он отмечает, что МИД в своих действиях тоже не будет полностью автономен от коалиции, придется так или иначе вести согласованную политику. И вопрос "Северного потока-2" как раз принадлежит к тем, где решения будут приниматься на уровне канцлера и всей коалиции.

Но Украина, по мнению дипломата, может в целом ожидать увеличения поддержки со стороны Германии, особенно в энергетической и экономической сферах, – в обмен на проведение реформ. Коалиционное соглашение предполагает именно такой подход, обещая Украине сотрудничество в сферах восстанавливаемой энергетики, энергоэффективности и сокращения выбросов СО2.

"Мы работаем вместе с ЕС и его государствами-членами для дальнейшего развития Восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся присоединиться к ЕС, должны иметь возможность приблизиться к нему посредством последовательных реформ на основе верховенства права и рыночной экономики", – указано в документе.

Как видно, речь о "членстве" Украины в ЕС ожидаемо не идет. В то же время, зафиксировано стремление Украины и других стран Ассоциированного трио войти в Евросоюз, как и возможность "приблизиться" к этой цели – довольно неплохая новость для Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что Украина стала одной из десятка стран, которым уделили отдельное внимание в тексте коалиционного соглашения. По его словам, то, что Украина смогла пробиться в программу действий "светофорного" правительства (по цветам партий, его сформировавших) уже является настоящим "прорывом". Но при этом посол призывает "не спешить со слишком оптимистическими прогнозами".

"Ведь одно дело "требовать от Москвы положить конец попыткам дестабилизации против Украины, насилию на Востоке и аннексии Крыма" – а именно такая риторика закреплена в коалиционном соглашении. И совсем другое – это конкретные жесткие действия в отношении Кремля, на которые будет готов официальный Берлин для достижения каждой из поставленных целей", – сказал изданию Мельник.

Новая коалиция в Германии имеет разные взгляды на отношения с Россией и Путиным (фото: kremlin.ru)

Изложенный в соглашении подход коалициантов к прекращению войны на Донбассе вполне привычен, как и констатация территориальной целостности и суверенитета Украины. Конкретным же инструментам уделено очень мало места. Так, Минские соглашения упоминаются лишь один раз, причем в разделе, относящемся к России – это можно трактовать как призыв именно к Москве наконец-то приступить к их выполнению. А "Нормандская четверка" в документе вовсе не упомянута, на что также обратил внимание украинский посол Мельник.

"Действительно ли готов следующий канцлер Олаф Шольц брать на себя главную роль в непростых переговорах с Путиным? Этот вопрос пока остается открытым. Украина продолжает настаивать на проведении берлинского саммита нормандской четверки, чтобы вывести мирный процесс из тупика, в который всех нас завела Россия. Этот вызов станет одним из первых серьезных стресс-тестов для Берлина", – отметил дипломат.

Мельник призвал новое правительство сразу после инаугурации сформировать четкий перечень санкций, которые последуют в случае нового вторжения России, вплоть до эмбарго на поставки энергоносителей и международной изоляции. Еще один момент, на который обратил внимание дипломат – нужен план действий Берлина в рамках "Крымской платформы", поскольку, по его мнению, "одной лишь политики непризнания оккупации полуострова и существующих санкций явно недостаточно".

Важный момент, который наверняка сыграет на руку Украине – в отношениях с Москвой будущее правительство Германии будет обращать большое внимание на вопросы прав человека и гражданских свобод. Поскольку в этой сфере ситуация в России становится все хуже и хуже, возможность пророссийских маневров у будущей немецкой власти априори будет ограничена. Пока что коалицианты констатируют, что они "готовы к конструктивному диалогу с РФ".

В сухом остатке, по важным для Украины вопросам позиция Германии в обозримом будущем вряд ли сильно изменится, тем более, в худшую сторону.

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Вопрос о создании коалиции в Германии уже можно считать решенным, хотя каждая партия еще должна будет формально утвердить соглашение на своих съездах или конференциях. Новый канцлер будет назначен на неделе, начинающейся с 6 декабря. Ангеле Меркель не хватит буквально считанных дней, чтобы стать самым долго находящимся при власти канцлером послевоенной Германии.