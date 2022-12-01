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Наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни: оцінка аналітиків

Фото: наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ефективність роботи нашої ППО зросла з 12-18% до 50-80%. Такі досягнення можна пояснити отриманим досвідом за 9 місяців війни та більш ефективними комплексами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Перші ракетні обстріли Росії на почату повномасштабного вторгнення стали випробування для наших ППО, для яких головною задачею було "вижити".

"Враховуючи наказ передислокувати українські сили, пошкодження та збій у С2, несподіване зосередження на гомельському напрямку та вимушене зміщення систем, низка українських комплексів були "живі", але не координувалися протягом перших 24 годин", - кажуть у RUSI.

Після дев'яти місяців війни, під час останнього ракетного обстрілу Росії, а саме 23 листопада, окупанти випустили 70 крилатих ракет типів "Калібр", Х-101 та Х-555. Наша ППО збила 51 одиницю, що становить майже 73%.

Порівняння з іншими масованими обстрілами:

  • 10 жовтня було випущено 84 крилаті ракети, збито 45 одиниць, 53,5%;
  • 11 жовтня випущено 28 ракет, збито 20, 71,5 %;
  • 22 жовтня випущено 33 крилаті ракети, збито 18 одиниць, 54,5%;
  • 31 жовтня випущено понад 50 ракет, збито 44 одиниці, понад 80%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 1 грудня, Пентагон уклав контракт на закупівлю шести передових зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть поставлені Україні.

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