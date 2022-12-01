Насколько возросла эффективность украинской ПВО с начала войны: оценка аналитиков

Первые ракетные обстрелы России в начале полномасштабного вторжения стали испытания для наших ПВО, для которых главной задачей было "выжить".

"Учитывая приказ передислоцировать украинские силы, повреждения и сбой в С2, неожиданное сосредоточение на гомельском направлении и вынужденное смещение систем, ряд украинских комплексов были "живы", но не координировались в течение первых 24 часов", - говорят в RUSI.

После девяти месяцев войны, во время последнего ракетного обстрела России, а именно 23 ноября, оккупанты выпустили 70 крылатых ракет типов "Калибр", Х-101 и Х-555. Наша ПВО сбила 51 единицу, что составляет почти 73%.

Сравнение с другими массированными обстрелами: