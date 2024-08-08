Наскільки небезпечні російські підводні ракетоносії: відповідь ВМС

"Атака була останній раз, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах. Може, два тижні тому... Перед тим був удар по Миколаївщині, як окремий вид. Там результат був нульовий", - зауважив речник ВМС.

За словами Плетенчука, підводні човни, як окремий вид озброєння, російські військові вже практично не застосовують.

Речник зауважив, що підводні човни Росія переважно використовує під час комбінованих атак для того, щоб навантажити українські підрозділи ППО.

"Загалом, звісно, ефективність їх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об’єктивних причин", - підсумував він.