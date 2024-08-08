Насколько опасны российские подводные ракетоносители: ответ ВМС

"Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. Может, две недели назад... Перед тем был удар по Николаевской области, как отдельный вид. Там результат был нулевой", - отметил спикер ВМС.

По словам Плетенчука, подводные лодки, как отдельный вид вооружения, российские военные уже практически не применяют.

Спикер отметил, что подводные лодки Россия преимущественно использует во время комбинированных атак для того, чтобы нагрузить украинские подразделения ПВО.

"В целом, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам", - подытожил он.