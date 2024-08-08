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Наскільки небезпечні російські підводні ракетоносії: відповідь ВМС

Україна, Четвер 08 серпня 2024 16:52
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Наскільки небезпечні російські підводні ракетоносії: відповідь ВМС Фото: (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Підводні човни - це наразі єдині ракетоносії, які росіяни дійсно можуть використовувати в Чорному морі. Востаннє вони були задіяні близько 2 тижнів тому під час атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Атака була останній раз, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах. Може, два тижні тому... Перед тим був удар по Миколаївщині, як окремий вид. Там результат був нульовий", - зауважив речник ВМС.

За словами Плетенчука, підводні човни, як окремий вид озброєння, російські військові вже практично не застосовують.

Речник зауважив, що підводні човни Росія переважно використовує під час комбінованих атак для того, щоб навантажити українські підрозділи ППО.

"Загалом, звісно, ефективність їх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об’єктивних причин", - підсумував він.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що військові ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім нього Сили оборони України того дня також завдали ударів по зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

Детальніше про те, що відомо про операцію, та чим ЗСУ могли потопити "Ростов-на-Дону", - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна запитало в експерта, чи продовжать ЗСУ бити по російських субмаринах, після вдалої операції по "Ростову-на-Дону".

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