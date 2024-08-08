Насколько опасны российские подводные ракетоносители: ответ ВМС

Подводные лодки - это пока единственные ракетоносители, которые россияне действительно могут использовать в Черном море. Последний раз они были задействованы около 2 недель назад во время атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. Может, две недели назад... Перед тем был удар по Николаевской области, как отдельный вид. Там результат был нулевой", - отметил спикер ВМС.

По словам Плетенчука, подводные лодки, как отдельный вид вооружения, российские военные уже практически не применяют.

Спикер отметил, что подводные лодки Россия преимущественно использует во время комбинированных атак для того, чтобы нагрузить украинские подразделения ПВО.

"В целом, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам", - подытожил он.