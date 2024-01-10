Наскільки небезпечні електромобілі Tesla: ТОП-5 резонансних аварій

Вже протягом першого року масової експлуатації найвідомішої машини Tesla – потужної та статусної Model S – сталося кілька незвичайних ДТП. Восени 2013 року дві машини спалахнули на дорозі в подібних ситуаціях - після того, як наїхали дном на сторонній предмет. У першому випадку з'ясувалося, що залізяка, втрачена раніше вантажівкою, пробила днище і "закоротила" щось у тяговій батареї. Схожим був і другий інцидент.

Виробник відреагував, через чотири місяці додавши до базової комплектації титановий захисний піддон. Зробила висновки та небайдужа громадськість: публіка зрозуміла, що нова марка буде щедрою на сюрпризи та сфокусувалася на хроніці ДТП. Як показав час, особливих підстав очікувати на неприємності від Tesla не було, але все одно було цікаво.

Чи то причеп, чи то розтяжка

Перша аварія зі смертельним наслідком, в якій звинуватили "автопілот" Tesla, сталася сонячного травневого дня 2016 року з колишнім морпіхом і шанувальником марки з американського міста Віллістон. Водій дивився на планшеті фільм - кажуть, про Гаррі Поттера, довіривши управління "автопілоту". А він прогавив велику білу вантажівку з напівпричепом, яка розверталася на перехресті попереду. "Тесла", зрізавши собі дах, промайнула під високим трейлером, вилетіла з траси, знесла два паркани і вдарилася об дерево. Водій загинув.

Інженери вирішили, що автопілот на тлі яскравого неба переплутав високий довгий білий борт причепа з рекламним банером-розтяжкою або з дороговказом. Після ще однієї подібної аварії Tesla почала підкреслювати в інструкції, що її "автопілот" насправді лише помічник водія, на якого не можна повністю перекладати керування та відповідальність.

Винен "автопілот". Його не увімкнули

Типовий випадок іншого порядку стався неподалік Х'юстона в Техасі. Tesla Model S злетіла з дороги, врізалася в дерево та згоріла. Обидві людини в салоні загинули, проте місце водія виявилося порожнім... Більше того, доказів, що "автопілот" був включений на момент ДТП, знайти не вдалося (хоча бортова електронна пам'ять зберігає цю інформацію). До того ж зазначалося, що на асфальті не було розмітки, якою камера машини могла б вести машину у своїй смузі. Подібних аварій, коли за нез'ясованих обставин провину покладають на "автопілот" (або систему, яку так називають), насправді чимало. "Тесла" офіційно нагадала, що під час користування помічником-"автопілотом" не можна повністю прибирати руки з керма.

Дивна поведінка "автопілота"

Це ДТП, яке сталося на півночі Каліфорнії у березні 2018 року, називають дивним. Принаймні борткомп'ютер Tesla Model X після неї доповів, що "автопілот" був активований останні 19 хвилин поїздки. Тим часом, при з'їзді з автомагістралі в місті Маунтін-В'ю машина раптом повернула ліворуч і на швидкості 114 км/год вдарилася у роздільний бар'єр автотраси. У автомобіля відірвало передок, а рештки кузова розвернулися і підставилися під удар двох інших легкових машин. Audi A4 і Mazda 3 добили кросовер, він спалахнув, водія встигли витягнути, але він не вижив. Електронна пам'ять машини показала, що останні 6 секунд водій не тримав руки на кермі, але чомусь система вирішила повертати "не туди", так і незрозуміло.

Віддай кермо!

Ще одна показова аварія сталася з Tesla Model X на гірській дорозі у квітні 2019 року. Машина з активованим автопілотом щось не розрахувала (або не врахувала) і на одному повороті почала сходити з безпечної траєкторії. Водій стежив за ситуацією, вчасно помітив загрозу та спробував перехопити кермо у робота та відвернути від урвища. Але тут уже прорахувалась людина: від прірви машина відхилилася, але врізалася в скелю з протилежного боку. На щастя, на цей раз люди не постраждали.

Відбулися легким переляком

Так чи інакше, складні умови руху призвели до аварії з автопілотом у серпні 2020 року знову ж таки в Америці, у штаті Північна Кароліна. Посеред ночі поліцейський патруль оформляв ДТП на заміській трасі. Колегам допомагали ще кілька екіпажів, і все начебто було під контролем, коли до крайньої машини копів (не пощастило патрульному Dodge Charger) ефектно влетіла Model S. Вона йшла на крейсерській заміській швидкості та ”автопілоті”. На щастя, поліцейські вчасно побачили небезпеку і кинулися врозтіч. Вижив і водій "Тесли", літня людина. Він незабаром зізнався, що поклався на автоматику і дивився кіно на планшеті.

Якщо коротко

Описані тут аварії, свого часу яскраво представлені у ЗМІ, справили на публіку враження. Ще б пак – роботизований автомобіль калічить і вбиває людей! Але кожен випадок розбирався не лише компанією Tesla, а й американськими державними органами. І статистика показала, що в перерахунку на сумарний пробіг усіх випущених "Тесл" аварійність із ними на чверть нижча, ніж у звичайних автомобілів. Зрештою, після всіх численних чиновницьких та судових розглядів Tesla була звинувачена лише в тому, що надто самовпевнено називала автопілотом систему, яка ще не тягнула на повну безпілотність.