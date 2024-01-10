Насколько опасны электромобили Tesla: ТОП-5 резонансных аварий

Все новое и масштабное в современном мире вызывает живую заинтересованность. А если оно еще и имеет признаки успеха, то внимание общественности может стать просто нездоровым. Яркий пример – электромобили Tesla, настолько новаторские и модные, что репортеры не пропустили, кажется, ни одного ДТП с их участием. Но действительно ли они были так скандальны?
Про пять громких аварий с электромобилями марки Tesla читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autogeek и "Автоцентр".
Уже в течение первого года массовой эксплуатации самой известной машины Tesla – мощной и статусной Model S – произошло несколько необычных ДТП. Осенью 2013 года две машины загорелись на дороге в схожих ситуациях – после того, как наехали днищем на посторонний предмет. В первом же случае выяснилось, что железяка, потерянная ранее грузовиком, пробила днище и "закоротила" что-то в тяговой батарее. Похожим был и второй инцидент.
Производитель отреагировал, через четыре месяца добавив в базовую комплектацию защитный титановый поддон. Сделала выводы и неравнодушная общественность: публика поняла, что новая марка будет щедрой на сюрпризы и сфокусировалась на хронике ДТП. Как показало время, особых оснований ожидать неприятностей от Tesla не было, но все равно было интересно.
Первая авария со смертельным исходом, в которой обвинили "автопилот" Tesla S, произошла в солнечный майский день 2016 года с бывшим морпехом и поклонником марки из американского города Уиллистон. Водитель смотрел на планшете фильм – говорят, о Гарри Поттере, доверив управление “автопилоту”. А он прозевал большой белый грузовик с полуприцепом, который разворачивался на перекрестке впереди. “Тесла”, срезав себе крышу, пронеслась под высоким трейлером, вылетела с трассы, снесла два забора и ударилась о дерево. Водитель погиб.
Инженеры решили, что автопилот на фоне яркого неба перепутал высокий длинный белый борт прицепа с рекламным баннером-растяжкой или с расположенным над дорогой дорожным указателем. После еще одной подобной аварии Tesla начала подчеркивать в инструкции, что ее "автопилот" на самом деле всего лишь помощник водителя, на которого нельзя полностью перекладывать управление и ответственность.
Типичный случай иного порядка произошел недалеко от Хьюстона в Техасе. Tesla Model S взмыла с дороги, врезалась в дерево и сгорела. Оба человека в салоне погибли, однако водительское место оказалось пустым… Более того, доказательств, что “автопилот” был включен на момент ДТП, найти не удалось (хотя бортовая электронная память хранит эту информацию). К тому же отмечалось, что на асфальте не было разметки, по которой камера машины могла бы вести машину в своей полосе. Подобных аварий, когда при невыясненных обстоятельствах вину возлагают на "автопилот" (или систему, которую таким именем называют), на самом деле немало. Тесла официально напомнила, что во время пользования помощником-автопилотом нельзя полностью убирать руки с руля.
Это ДТП, которое произошло на севере Калифорнии в марте 2018 г., называют странным. По крайней мере, борткомпьютер Tesla Model X после нее доложил, что “автопилот” был активирован последние 19 минут поездки. Между тем, при съезде с автомагистрали в городе Маунтин-Вью машина вдруг повернула влево и на скорости 114 км/ч ударилась в разделительный барьер автотрассы. У автомобиля оторвало передок, а остатки кузова развернулись и подставились под удар двух других легковых машин. Audi A4 и Mazda 3 добили кроссовер, он загорелся, водителя успели вытащить, но он не выжил. Электронная память машины показала, что последние 6 секунд водитель не держал руки на руле, но почему система решила поворачивать "не туда", так и непонятно.
Еще одна показательная авария произошла с Tesla Model X на горной дороге в апреле 2019 г. Машина с активированным автопилотом что-то не рассчитала (или не учла) и на одном повороте начала сходить с безопасной траектории. Водитель следил за ситуацией, вовремя заметил угрозу и попытался перехватить руль у робота и отвернуть от обрыва. Но тут уже просчитался человек: от пропасти машина отклонилась, но врезалась в скалу с противоположной стороны. К счастью, люди на этот раз не пострадали.
Так или иначе, сложные условия движения привели к аварии с автопилотом в августе 2020 года опять же в Америке, в штате Северная Каролина. Посреди ночи полицейский патруль оформлял ДТП на загородной трассе. Коллегам помогали еще несколько экипажей, и все как будто было под контролем, когда в крайнюю из машин копов (не повезло патрульному Dodge Charger) эффектно влетела Model S. Она шла на крейсерской загородной скорости и на ”автопилоте”. К счастью, полицейские вовремя увидели опасность и бросились врассыпную. Выжил и водитель "Теслы", пожилой человек. Он скоро признался, что положился на автоматику и смотрел кино на планшете.
Описанные здесь аварии, в свое время ярко представленные в СМИ, произвели на публику впечатление. Еще бы – роботизированный автомобиль калечит и убивает людей! Но каждый случай разбирался не только компанией Tesla, но и американскими государственными органами. И статистика показала, что в пересчете на суммарный пробег всех выпущенных "Тесл" аварийность с ними на четверть ниже, чем у обычных автомобилей. В конце концов, после всех многочисленных чиновничьих и судебных разбирательств Tesla была обвинена лишь в том, что слишком самоуверенно называла автопилотом систему, которая на полную беспилотность еще не тянула.
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