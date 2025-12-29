Наскільки "Міндічгейт" вдарив по рейтингу Зеленського: відповідь соціолога

За його словами, якщо оцінювати ситуацію тут і зараз, а не крізь призму майбутніх виборів, картина виглядає хвилеподібно.

"Спочатку через скасування повноважень НАБУ, а потім відміну цього рішення, у липні-серпні, було зниження підтримки, потім був підйом. А потім було знову зниження, тому що переговори на Алясці, і знову підйом, тому що Зеленський поїхав до Трампа", - розповідає Антипович.

Він пояснив, що аналогічною логікою змінювалися й ключові показники - довіра до президента та задоволеність ситуацією в країні.

"Потім був "Міндічгейт", це довгий серіал, який знижував підтримку. Потім відбулася відставка Єрмака, і після того вже почалося повернення довіри до самого Зеленського", - сказав Антипович.

Після цього відбуваються мирні переговори, які, за словами соціолога, "затерли" цей весь корупційний скандал в голові українців.

Відповідаючи на запитання, чи для "геополітика" переважає над внутрішньополітичними проблемами в країні, Антипович відповів ствердно.

"В рази. Запит на мирні переговори і запит на Зеленського, який, за думкою українців, може принести нам мир, підписавши угоду, провести правильні переговори - він в рази більший, ніж корупційний скандал", - зазначив соціолог.

Антипович підсумував, що довіра до Зеленського через скандали справді знизилася приблизно на 10%, так само як і оцінка правильності курсу держави. Однак ці втрати були поступово компенсовані - спочатку кадровими рішеннями (відставкою Єрмака), а згодом активізацією мирного переговорного процесу.