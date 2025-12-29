Наскільки "Міндічгейт" вдарив по рейтингу Зеленського: відповідь соціолога

Нещодавні корупційні скандали, зокрема "Міндічгейт" справді вплинули на рівень довіри до президента Володимира Зеленського та влади загалом, однак цей ефект не став довготривалим.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
За його словами, якщо оцінювати ситуацію тут і зараз, а не крізь призму майбутніх виборів, картина виглядає хвилеподібно.
"Спочатку через скасування повноважень НАБУ, а потім відміну цього рішення, у липні-серпні, було зниження підтримки, потім був підйом. А потім було знову зниження, тому що переговори на Алясці, і знову підйом, тому що Зеленський поїхав до Трампа", - розповідає Антипович.
Він пояснив, що аналогічною логікою змінювалися й ключові показники - довіра до президента та задоволеність ситуацією в країні.
"Потім був "Міндічгейт", це довгий серіал, який знижував підтримку. Потім відбулася відставка Єрмака, і після того вже почалося повернення довіри до самого Зеленського", - сказав Антипович.
Після цього відбуваються мирні переговори, які, за словами соціолога, "затерли" цей весь корупційний скандал в голові українців.
Відповідаючи на запитання, чи для "геополітика" переважає над внутрішньополітичними проблемами в країні, Антипович відповів ствердно.
"В рази. Запит на мирні переговори і запит на Зеленського, який, за думкою українців, може принести нам мир, підписавши угоду, провести правильні переговори - він в рази більший, ніж корупційний скандал", - зазначив соціолог.
Антипович підсумував, що довіра до Зеленського через скандали справді знизилася приблизно на 10%, так само як і оцінка правильності курсу держави. Однак ці втрати були поступово компенсовані - спочатку кадровими рішеннями (відставкою Єрмака), а згодом активізацією мирного переговорного процесу.
"Міндічгейтом" в медіа прозвали корупційний скандал в енергетичній сфері, головним фігурантом якого став бізнесмен Тимур Міндіч і якого називають наближеним до президента Володимира Зеленського.
За версією слідства, навколо "Енергоатому" діяла схема системних "відкатів" у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Постачальники платили за те, щоб уникнути блокування розрахунків або втрати статусу контрагента. Отримані кошти, за даними правоохоронців, легалізовували через "бек-офіс" у Києві, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.
Слідство вважає, що Міндіч (на плівках, оприлюднених НАБУ фігурує як "Карлсон") був співорганізатором схеми. Бізнесмен за кілька годин до обшуків НАБУ виїхав за кордон. Держприкордонслужба згодом повідомила, що виїзд був законним - підставою стала наявність у Міндіча трьох неповнолітніх дітей.
За інформацією журналістів УП, які знайшли Міндіча, він перебуває в Ізраїлі. Справу проти себе називає "великим медійним кейсом" та каже, що з нього "зробили винного", а записи на плівках буцімто "вирвані з контексту".