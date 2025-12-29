Насколько "Миндичгейт" ударил по рейтингу Зеленского: ответ социолога

Недавние коррупционные скандалы, в частности "Миндичгейт" действительно повлияли на уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому и власти в целом, однако этот эффект не стал долговременным.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
По его словам, если оценивать ситуацию здесь и сейчас, а не сквозь призму будущих выборов, картина выглядит волнообразно.
"Сначала из-за отмены полномочий НАБУ, а затем отмены этого решения, в июле-августе, было снижение поддержки, потом был подъем. А потом было снова снижение, потому что переговоры на Аляске, и снова подъем, потому что Зеленский поехал к Трампу", - рассказывает Антипович.
Он пояснил, что по аналогичной логике менялись и ключевые показатели - доверие к президенту и удовлетворенность ситуацией в стране.
"Потом был "Миндичгейт", это длинный сериал, который снижал поддержку. Потом произошла отставка Ермака, и после того уже началось возвращение доверия к самому Зеленскому", - сказал Антипович.
После этого происходят мирные переговоры, которые, по словам социолога, "затерли" этот весь коррупционный скандал в голове украинцев.
Отвечая на вопрос, преобладает ли для "геополитика" над внутриполитическими проблемами в стране, Антипович ответил утвердительно.
"В разы. Запрос на мирные переговоры и запрос на Зеленского, который, по мнению украинцев, может принести нам мир, подписав соглашение, провести правильные переговоры - он в разы больше, чем коррупционный скандал", - отметил социолог.
Антипович подытожил, что доверие к Зеленскому из-за скандалов действительно снизилось примерно на 10%, равно как и оценка правильности курса государства. Однако эти потери были постепенно компенсированы - сначала кадровыми решениями (отставкой Ермака), а впоследствии активизацией мирного переговорного процесса.
"Миндичгейтом" в медиа прозвали коррупционный скандал в энергетической сфере, главным фигурантом которого стал бизнесмен Тимур Миндич и которого называют приближенным к президенту Владимиру Зеленскому.
По версии следствия, вокруг "Энергоатома" действовала схема системных "откатов" в размере 10-15% от стоимости контрактов. Поставщики платили за то, чтобы избежать блокировки расчетов или потери статуса контрагента. Полученные средства, по данным правоохранителей, легализировались через "бэк-офис" в Киеве, связанный с семьей бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
Следствие считает, что Миндич (на пленках, обнародованных НАБУ фигурирует как "Карлсон") был соорганизатором схемы. Бизнесмен за несколько часов до обысков НАБУ выехал за границу. Госпогранслужба впоследствии сообщила, что выезд был законным - основанием стало наличие у Миндича трех несовершеннолетних детей.
По информации журналистов УП, которые нашли Миндича, он находится в Израиле. Дело против себя называет "большим медийным кейсом" и говорит, что из него "сделали виновного", а записи на пленках якобы "вырваны из контекста".