Насиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - WSJ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.

Ранее американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на интервью Парнаса, сказав, что "не верит ни единому его слову".