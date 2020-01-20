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Насиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - WSJ

Новости » Политика     20.01.2020 - 13:45
Насиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - WSJ
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.

Сообщается, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик исключил его из последующей сделки, и что он должен 250 000 долларов только за расходы в январе 2017 года.

Добавим, Насиров 2 марта 2017 был задержан НАБУ по делу "Укргаздобычи", после чего его карьера на государственной службе закончилась. Он неоднократно пытался восстановиться в должности главного налоговика страны, однако в сентябре 2019 Верховный суд отменил все решения судов в его пользу.

Ранее американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на интервью Парнаса, сказав, что "не верит ни единому его слову".

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