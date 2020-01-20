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Насіров профінансував бізнес-проект Парнаса, - WSJ

Новини » Політика     20.01.2020 - 13:45
Насіров профінансував бізнес-проект Парнаса, - WSJ
Фото: Роман Насиров (РБК-Україна)

Проект нерухомості, в який інвестував Насіров, завершився судовим процесом

Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насиров брав участь у фінансуванні проекту в сфері нерухомості соратника особистого адвоката президента США Лева Парнаса. Про це пише The Wall Street Journal.

Як наголошується, Насіров надав на прохання Парнаса позику в 10 млн доларів.

"Флоридський бізнесмен і донор Трампа приділяв увагу інвесторам для проекту в сфері нерухомості. Один з них, Роман Насіров, в той час був головою податкової служби України, відправився на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом в колі його соратників, про що свідчить відео, опубліковане адвокатом Парнасу", - вказує видання.

Повідомляється, що проект нерухомості, в який інвестував Насіров, завершився судовим процесом, в якому Парнас заявив, що забудовник виключив його з наступної операції, і що він повинен 250 000 доларів тільки за витрати в січні 2017 року.

Додамо, Насіров 2 березня 2017 був затриманий НАБУ за справою "Укргазвидобування", після чого його кар'єра на державній службі закінчилась. Він неодноразово намагався відновитися на посаді головного податківця країни, проте у вересні 2019 року Верховний суд скасував усі рішення судів на його користь.

Раніше американський бізнесмен українського походження Лев Парнас в інтерв'ю MSNBC заявив, що в травні минулого року президентові України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на інтерв'ю Парнасу, сказавши, що "не вірить жодному його слову".

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