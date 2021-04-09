Насильної депортації росіян з Криму не буде, - ОП

У разі деокупації Криму Україна не буде насильно депортовувати росіян, які там живуть. Цього українська влада не допустить.

За його словами, якщо це відбудеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.

Заступник голови ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострова.

"І це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - зазначив він.