"Насильницька" новорічна ніч у Нідерландах: арештовані до 250 осіб

Врешті було арештовано близько 250 осіб під час "насильницької ночі". Щонайменше дві людини загинули, а інші, серед яких багато дітей, отримали серйозні травми від феєрверків.

"Майже всі доступні сили поліції в Нідерландах були на службі. Це було справді максимальне розгортання сил, яке тривало більшу частину ночі", - заявив в.о. начальника поліції Віллем Пауліссен.

За його словами, вплив потужних феєрверків був "абсолютно руйнівним" в деяких місцях, і поліцейські "бачили і пережили жахливі речі".

Також незабаром після півночі номер екстреної служби 112 був перевантажений через велику кількість повідомлень про пожежі.

Серед найбільших інцидентів з вогнем - пожежі у церкві Вонделькерк в Амстердамі, у спортивному залі в Бедумі та магазині матраців в Хіллегомі.

Міністр юстиції країни Фоорт ван Остен заявив у соціальних мережах, що поліція, пожежники та інші працівники екстрених служб зіткнулися з навмисною агресією по всій країні, назвавши ці напади "неприйнятними".

Наприклад, тільки Амстердамі було арештовано понад півсотні осіб за різні правопорушення. Медики "швидкої" до трьохсот разів їздили на виклики, а пожежна служба - понад триста разів. Порівняно з минулим роком кількість інцидентів значно зросла, йдеться у спільній заяві міста, поліції та прокуратури.

Орган безпеки Роттердама-Рейнмонда заявив, що це була "шалено напружена ніч" з рекордною кількістю екстрених викликів. Між північчю і 3 годиною ночі оператори обробляли в середньому сім викликів 112 на хвилину, а загальна кількість викликів зросла на понад 60%.

Медзаклади в новорічну ніч також зіштовхнулись з напливом пацієнтів. Наприклад, центр лікування опіків лікарні в Гронінгені прийняв 19 пацієнтів - це приблизно вдвічі більше, ніж минулого року, у тому числі 10 дітей віком до 15 років.

Інші великі лікарні, зокрема в Гаазі та Ейндговені, також повідомили про значно більшу кількість травм, пов'язаних із феєрверками, тоді як деякі центри заявили, що були завантажені, але не перевантажені.

Загалом по всіх Нідерландах пожежників викликали майже 4300 разів, що на 4% більше, ніж минулого року, і на понад 16% більше, ніж роком раніше.