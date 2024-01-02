У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення, арештували понад 200 осіб

Поліція Нідерландів заарештувала понад 200 осіб в новорічну ніч під час заворушень по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що під час заворушень в кількох містах у Нідерландах поліція була атакована феєрверками та камінням. Десятки правоохоронців отримали поранення.

Поліція в Роттердамі заявила, що там було підпалено понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів, тоді як в Амстердамі, Гаазі та інших містах для розгону жорстоких натовпів були потрібні загони спецназу.

Спецназівців також використовували по всій країні для допомоги пожежним бригадам, які зазнали нападу з феєрверками, коли вони намагалися загасити численні пожежі.

У місті Гарлем 19-річний чоловік помер від травм, отриманих під час інциденту з феєрверками незадовго до опівночі в неділю, повідомила поліція.

Теракти в Європі на Різдво

Комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу Ільва Йоханссон заявляла про значний ризик терористичних атак у європейських країнах у період різдвяних свят.

Вона пов'язала ці загрози з впливом ситуації на Близькому Сході, зокрема з триваючими бойовими діями між Ізраїлем та організацією ХАМАС.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що ісламістський терористичний осередок планував кілька нападів у Кельні, Відні та Мадриді. Метою могли стати різдвяні церковні служби.