Прямо під час Нового року: в Амстердамі загорілася історична церква Вонделькерк

У ніч на 1 січня 2026 року в столиці Нідерландів місті Амстердам спалахнула велика пожежа. Вогнем була охоплена 150-річна церква Вонделькерк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lokmak Times і Travel and tour world.
Інформація про пожежу надійшла в ніч на 1 січня приблизно о 00:45. Було сказано про пожежу в столітній церкві, розташованій на вулиці Вондельстраат у столиці Нідерландів. Після отримання інформації на місце події прибули аварійні служби.
Пожежа спочатку почалася на даху церкви і в найкоротші терміни охопила всю будівлю. На відео поширених у соцмережах видно, наскільки пожежа масштабна.
Представник пожежної служби заявив близько 02:45 ранку, що докладаються всі зусилля, щоб "врятувати те, що ще вціліло".
"Але так, ви все ще можете бачити вітер, полум'я, іскри. Зараз ми дійсно зосереджені на порятунку того, що ще стоїть. Але це відбувається дуже швидко", - сказав він.
Також представник сказав, що "вежа завалилася і впала посеред церкви, внаслідок чого загорілися ще кілька частин будівлі.
У зв'язку з пожежею місцева влада поставила безпеку населення на перше місце. Управління з надзвичайних ситуацій Амстердама, яке відповідає за роботу екстрених служб, випустили попередження для жителів безпосередньо зони пожежі.
У попередженні людям було рекомендовано тримати вікна та двері зачиненими й уникнути місць із сильним задимленням, оскільки іскри від старої деревини становили загрозу для прилеглих будівель і пішоходів.
Таким чином, непередбачуваність пожежі призвела до термінової евакуації. Мер Амстердама Фемке Хальсема підтвердила, що кілька будинків у безпосередній близькості від вулиці Вондельстраат було евакуйовано, оскільки конструкція церкви, що обвалилася, становила серйозну загрозу громадській безпеці.
Як пишуть ЗМІ, пожежники і співробітники екстрених служб працювали всю ніч, щоб узяти ситуацію під контроль і запобігти її поширенню в житлові райони.
Вонделькерк - це історична будівля колишньої християнської церкви, розташована на вулиці Вондельстраат поруч із парком Вонделпарк в Амстердамі.
Якщо рахувати від закладання першого каменю 1872 року, то 2026 року будівлі 154 роки. Церкву було побудовано в стилі неоготики - популярному архітектурному стилі ХIХ століття, характерному для багатьох європейських культових будівель епохи.
З 1872 року до 1977 року вона служила католицькою церквою. Останнім часом, згідно з інформацією на сайті муніципалітету, це приміщення використовується для проведення урочистих заходів і розміщення невеликих підприємств.
Також ЗМІ зазначають, що сьогоднішня історія - це не перший випадок, коли церква позбавляється свого шпиля (вежі). Понад сто років тому, 1904 року, удар блискавки спричинив пожежу, знищивши шпиль, який пізніше було відновлено.
Нагадаємо, у серпні 2025 року, в історичній соборній мечеті, відомій як Мескіта, сталася масштабна пожежа.
В одній із каплиць увечері сталося коротке замикання в машині для прибирання, після чого вогонь поширився на дах. Незабаром вогонь охопив дах і стіни в східній частині будівлі, де розташовані каплиці Альмансора і Порта де Сан-Хосе, збудовані в Х столітті.
Але на щастя, пам'ятка вціліла і ситуація не переросла в катастрофу.