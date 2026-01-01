Прямо під час Нового року: в Амстердамі загорілася історична церква Вонделькерк

Інформація про пожежу надійшла в ніч на 1 січня приблизно о 00:45. Було сказано про пожежу в столітній церкві, розташованій на вулиці Вондельстраат у столиці Нідерландів. Після отримання інформації на місце події прибули аварійні служби.

Пожежа спочатку почалася на даху церкви і в найкоротші терміни охопила всю будівлю. На відео поширених у соцмережах видно, наскільки пожежа масштабна.

Представник пожежної служби заявив близько 02:45 ранку, що докладаються всі зусилля, щоб "врятувати те, що ще вціліло".

"Але так, ви все ще можете бачити вітер, полум'я, іскри. Зараз ми дійсно зосереджені на порятунку того, що ще стоїть. Але це відбувається дуже швидко", - сказав він.

Також представник сказав, що "вежа завалилася і впала посеред церкви, внаслідок чого загорілися ще кілька частин будівлі.

Про що попередили людей

У зв'язку з пожежею місцева влада поставила безпеку населення на перше місце. Управління з надзвичайних ситуацій Амстердама, яке відповідає за роботу екстрених служб, випустили попередження для жителів безпосередньо зони пожежі.

У попередженні людям було рекомендовано тримати вікна та двері зачиненими й уникнути місць із сильним задимленням, оскільки іскри від старої деревини становили загрозу для прилеглих будівель і пішоходів.

Таким чином, непередбачуваність пожежі призвела до термінової евакуації. Мер Амстердама Фемке Хальсема підтвердила, що кілька будинків у безпосередній близькості від вулиці Вондельстраат було евакуйовано, оскільки конструкція церкви, що обвалилася, становила серйозну загрозу громадській безпеці.

Як пишуть ЗМІ, пожежники і співробітники екстрених служб працювали всю ніч, щоб узяти ситуацію під контроль і запобігти її поширенню в житлові райони.