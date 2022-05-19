Нашли в супермаркете. В Черкассах чиновники пытались продать бронежилеты, предназначенные ВСУ

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Преступники пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в ведомстве, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.