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Нашли в супермаркете. В Черкассах чиновники пытались продать бронежилеты, предназначенные ВСУ

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 12:05
Нашли в супермаркете. В Черкассах чиновники пытались продать бронежилеты, предназначенные ВСУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Преступники пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в ведомстве, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.

Как сообщалось, СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.

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