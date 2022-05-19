Нашли в супермаркете. В Черкассах чиновники пытались продать бронежилеты, предназначенные ВСУ
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Преступники пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", - говорится в сообщении.
Как рассказывают в ведомстве, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.
Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.
Как сообщалось, СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.
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