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Знайшли у супермаркеті. У Черкасах посадовці намагалися продати бронежилети, призначені ЗСУ

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Україна, Четвер 19 травня 2022 12:05
Знайшли у супермаркеті. У Черкасах посадовці намагалися продати бронежилети, призначені ЗСУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася ЗСУ. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в відомстві, замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні посадовці намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ.

Як повідомлялося, СБУ затримала російських агентів. Агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб із числа місцевих жителів.

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