От наших санкций никто не застрахован, - Белый дом о введении ограничений против Кабаевой

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют никаких особых списков, на кого бы не распространялись введенные американским правительством санкции. Список подсанкционных персон регулярно обновляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отвечая на вопрос американского журналиста касательно возможного введения ограничительных мер против Алины Кабаевой, Псаки подчеркнула, что США постоянно пересматривают санкции и от них никто не застрахован.

Она также отметила, что Вашингтон уже наложил санкции на президента России Владимира Путина, а также на его дочерей и ближайших соратников. Но этот список в ближайшем будущем может расшириться.