Удар лично по Путину: в США могут ввести санкции против Алины Кабаевой, - WSJ

США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина. Официальные лица заявили, что Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Многие американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято, как личный удар по Путину. Это в свою очередь может привести к дальнейшей эскалации взаимоотношений между Россией и США.

По сообщениям американских чиновников, Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Кабаевой, но пока его приостановило его имплементацию. Кремль отрицает какие-либо отношения между президентом РФ и олимпийской чемпионкой.