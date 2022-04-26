RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від наших санкцій ніхто не застрахований, - Білий дім про введення обмежень проти Кабаєвої

Джен Псакі (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не мають ніяких особливих списків, на кого б не поширювалися введені американським урядом санкції. Список підсанкційних персон регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежувальних заходів проти Аліни Кабаєвої, Псакі підкреслила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.

Вона також зазначила, що Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої. Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії