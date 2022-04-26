Від наших санкцій ніхто не застрахований, - Білий дім про введення обмежень проти Кабаєвої

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не мають ніяких особливих списків, на кого б не поширювалися введені американським урядом санкції. Список підсанкційних персон регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежувальних заходів проти Аліни Кабаєвої, Псакі підкреслила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.

Вона також зазначила, що Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.