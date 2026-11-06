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Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть не уявляєте, - Трамп

00:10 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть не уявляєте, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп зненацька розкритикував виборчу систему країни, заявивши, що вибори в Америці супроводжуються такими порушеннями, про які громадяни навіть не здогадуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

Трамп заявив, що вибори в США настільки нечесні, що американці навіть не уявляють масштабів проблеми.

Свої слова він проілюстрував історією з виборами в Лос-Анджелесі, де, на його думку, голоси раптово знайшлися на користь однієї з учасниць.

Що саме сказав Трамп

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, американський президент згадав вибори у Лос-Анджелесі та ситуацію навколо Спенсера Пратта.

За словами Трампа, він сподівався, що Пратт вийде у фінал, проте результати голосування несподівано змінилися після підрахунку додаткових голосів.

"Я спостерігав за виборами в Лос-Анджелесі - це було просто ганебне видовище. Всі - і я в тому числі - були впевнені, що Спенсер Пратт вийде у фінал. А та учасниця, яка лідирувала або, скажімо так, перемагала, раптом розплакалася зі словами: "О боже, я програла, я програла". Але потім зненацька знайшлись голоси, необхідні для того, щоб вона таки пройшла далі", - сказав президент США.

Після цього він офіційно вперше оголосив про нечесність виборів.

"Наші вибори настільки нечесні - ви навіть уявити собі не можете!" - заявив Трамп.

Таким чином президент США знову поставив під сумнів чесність американської виборчої системи. При цьому жодних доказів фальсифікацій безпосередньо у своєму виступі він не надав.

Трамп визнав вплив війни в Ірані на поразку республіканців

Заява прозвучала на тлі поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США, що пройшли 3 листопада. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Напередодні Трамп визнав, що війна з Іраном стала одним із чинників, що вплинули на результати голосування. За його словами, військовий конфлікт призвів до короткочасного зростання цін на бензин, що могло б позначитися на настроях виборців.

Водночас американський президент заявив, що не шкодує про початок військової операції і зробив би так само, якби йому довелося ухвалювати це рішення знову.

При цьому після оголошення результатів Трамп заявив про готовність прийняти перемогу демократів та працювати з новим складом Конгресу.

У той же час ще перед виборами повідомлялося, що адміністрація Трампа розробляє план управління країною в обхід Конгресу.

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