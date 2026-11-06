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Наши выборы настолько нечестные, что вы даже не представляете, - Трамп

00:10 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Наши выборы настолько нечестные, что вы даже не представляете, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп неожиданно раскритиковал избирательную систему страны, заявив, что выборы в Америке сопровождаются такими нарушениями, о которых граждане даже не догадываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме.

Трамп заявил, что выборы в США настолько нечестные, что американцы даже не представляют масштабов проблемы.

Свои слова он проиллюстрировал историей с выборами в Лос-Анджелесе, где, по его утверждению, голоса внезапно нашлись в пользу одной из участниц.

Что именно сказал Трамп

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский президент вспомнил выборы в Лос-Анджелесе и ситуацию вокруг Спенсера Пратта.

По словам Трампа, он ожидал, что Пратт выйдет в финал, однако результаты голосования неожиданно изменились после подсчета дополнительных голосов.

"Я наблюдал за выборами в Лос-Анджелесе - это было просто позорное зрелище. Все - и я в том числе - были уверены, что Спенсер Пратт выйдет в финал. А та участница, которая лидировала или, скажем так, побеждала, вдруг разрыдалась со словами: "О боже, я проиграла, я проиграла!" Но потом внезапно "нашлись" голоса, необходимые для того, чтобы она все-таки прошла дальше", - сказал президент США.

После этого он официально впервые объявил о нечестности выборов.

"Наши выборы настолько нечестные - вы даже представить себе не можете!" - заявил Трамп.

Таким образом, президент США вновь поставил под сомнение честность американской избирательной системы. При этом никаких доказательств фальсификаций непосредственно в своем выступлении он не представил.

Трамп признал влияние войны в Иране на поражение республиканцев

Заявление прозвучало на фоне поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США, состоявшихся 3 ноября. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Накануне Трамп признал, что война с Ираном стала одним из факторов, повлиявших на результаты голосования. По его словам, военный конфликт привел к кратковременному росту цен на бензин, что могло сказаться на настроениях избирателей.

Вместе с тем американский президент заявил, что не сожалеет о начале военной операции и поступил бы так же, если бы ему пришлось принимать это решение снова.

При этом после оглашения результатов Трамп заявил о готовности принять победу демократов и работать с новым составом Конгресса.

В то же время еще перед выборами сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает план управления страной в обход Конгресса.

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