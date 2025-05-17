Туреччина запропонувала обмін, щоб зрушити з місця переговори України та РФ, - CNN
Туреччина запропонувала провести обмін полоненими, коли переговори України та РФ у Стамбулі зайшли у глухий кут. Обидві сторони погодилися на це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Турецький посадовець розповів виданню, що переговори між Україною та Росією у п'ятницю були "більш позитивними, ніж очікувалося", а сторони утрималися від "звинувачувальних формулювань".
"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення", - зазначив посадовець.
За його словами, російській делегації "здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям".
"Це дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як їхню потребу знайти вихід", - прокоментував переговори турецький співрозмовник CNN.
Переговори України і РФ у Стамбулі
Нагадаємо, вчора, 16 травня, Україна та РФ провели у Стамбулі перші за три роки переговори. Вони тривали трохи більше години, але сторони не домовилися про припинення вогню.
Російський диктатор Володимир Путін відрядив до Стамбула чиновників низького рівня на чолі з Володимиром Мединським. Українську команду очолював глава Міноборони Рустем Умєров.
Після зустрічі Умєров повідомив, що Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
ЗМІ повідомляли, що Росія висунула на переговорах неприйняті умови. Джерела РБК-Україна повідомили, що Москва вимагала прийняття Україною нейтрального статусу, фактичну відмову від пʼяти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивід українських військ з цих територій, відмову від репарацій та захист прав російськомовних.
Детальніше про переговори у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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