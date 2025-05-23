Наши - дома: эксклюзивный репортаж РБК-Украина с крупнейшего обмена (фото, видео)

Между Украиной и Россией состоялась первая часть большого обмена пленными "1000 на 1000". В ее рамках были освобождены 390 военнопленных и гражданских украинцев.

Сегодня вернулись 270 военных и 120 гражданских украинцев. Воины защищали украинскую территорию на Донецком, Луганском, Харьковском и других направлениях.

Фото: освобожденные из плена украинцы (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди освобожденных - три женщины и 387 мужчин. После обмена они пройдут медосмотр, физическую, психическую реабилитацию и другую помощь.

Так как в течении трех дней пройдет самый большой обмен с начала полномасштабного вторжения, встречать освобожденных пришли несколько сотен человек. Среди них родные других пленных и без вести пропавших, которые пытаются получить хоть какую-то информацию.



Фото: встреча освобожденных из плена украинцев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, списки на обмен формировали "по единому критерию - сохранить жизнь". Он добавил, что украинские власти продолжат работу над возвращением всех пленных защитников и гражданских.

Как Украина и РФ договорились об обмене в формате "1000 на 1000"

Достичь договоренности по обмену пленными в формате удалось во время первых за три года прямых переговоров между Украиной и РФ, где посредником выступила Турция.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что договоренность о большом обмене стала едва ли не единственным реальным результатом переговоров в Стамбуле.

Первым об этой договоренности сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию. Он анонсировал масштабный обмен с Россией в формате "1000 на 1000".

Позже представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, который также принимал участие в переговорах, рассказал о начале обработки списков на возвращение пленных.

В СБУ сообщили об активизации работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения пленных. В частности, началась подготовка инфраструктуры и медицинских ресурсов для приема украинских защитников после возвращения.

Инициатором была Турция

По данным телеканала CNN, инициатива по обмену принадлежала Турции. Один из турецких чиновников сообщил, что во время напряженных моментов переговоров Анкара предложила вариант обмена, чтобы выйти из "тупика" переговоров, когда РФ начала требовать передать ей под контроль четыре области Украины.

Уже через два дня после встречи с российской делегацией Умеров заявил о согласовании пошагового плана реализации договоренностей. К процессу привлечены Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД и Офис Уполномоченного по правам человека.

Ранее Зеленский на брифинге журналистам заявлял, что нынешний обмен касается военнопленных. Обмен детей на военнопленных он назвал несправедливым и противоречащим законам, "даже законам войны".

Обмен займет несколько дней

Саму дату обмена ни Украина, ни РФ официально не раскрывали. Глава ГУР Кирилл Буданов лишь говорил, что обмен может пройти уже на этой неделе.

Российская сторона заявила, что обмен будет происходить в течение нескольких дней из-за "технической сложности". Источники РБК-Украина подтвердили, что процесс займет три дня.

В то же время в Кремле подтвердили заинтересованность в "быстрой реализации" договоренности. Вчера стороны обменялись между собой списками пленных. Украина заявляла, что внимательно проверяет данные по каждому человеку.