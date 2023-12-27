Наші можливості достатні. Камишін розповів про виробництво систем РЕБ в Україні

"У нас є державні заводи, які роблять від великих систем до окопного РЕБу", - йдеться в заяві.

За його словами, перші контрактації вже пішли і міністр упевнений, що в цьому плані наші можливості достатні.

"Треба розуміти, що це постійна боротьба, коли РФ буде змінювати алгоритми, ми будемо змінювати свої алгоритми", - сказав Камишін.

РЕБ в Україні

На початку місяця Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

Також міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна наразі працює над отриманням систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Детальніше про війну сигналів, потенціали обох армій, і про те, як РЕБ впливає на перебіг війни, – у матеріалі РБК-Україна.