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Наши возможности достаточны. Камышин рассказал о производстве систем РЭБ в Украине

Архивное фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

Государственные заводы в Украине производят системы радиоэлектронной борьбы для нужд Вооруженных сил. Наши возможности в этом плане достаточны.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть государственные заводы, которые делают от крупных систем до окопного РЭБа", - говорится в заявлении.

По его словам, первые контрактации уже пошли и министр уверен, что в этом плане наши возможности достаточны. 

"Надо понимать, что это постоянная борьба, когда РФ будет менять алгоритмы, мы будем менять свои алгоритмы", - сказал Камышин.

РЭБ в Украине

В начале месяца Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

Также министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина сейчас работает над получением систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Детальнее о войне сигналов, потенциалах обеих армий, и о том, как РЭБ влияет на ход войны, - в материале РБК-Украина.

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Война в Украине