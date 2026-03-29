ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Наші дрони - це українська "нафта": Сибіга про роль України на Близькому Сході

14:01 29.03.2026 Нд
2 хв
Україна дедалі активніше формує безпековий порядок денний поза межами Європи
aimg Марія Науменко
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українські дрони та системи протидії їм стали стратегічним ресурсом держави і вже працюють як інструмент геополітичного впливу. За його словами, саме це посилило роль України не лише в Європі, а й на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС Укрінформу.

Читайте також: Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході

"Головний висновок такий, що Україна дійсно в центрі міжнародного порядку денного. Попри розвиток всіх інших подій в інших географіях. І я це відчув як міністр. І це позиція і всіх країн ЄС, і позиція французького головування", - заявив він за підсумками саміту міністрів закордонних справ G7, що відбувся у Франції 26-27 березня.

Міністр пов’язав це, зокрема, з проактивною позицією України на Близькому Сході. Він зазначив, що Київ запропонував партнерам у державах Перської затоки не лише слова підтримки, а й конкретні безпекові рішення.

"І це цінується, це діє. І це не лише про війну, а й про нашу роль у формуванні безпеки і порядку денного від Європи до Близького Сходу. Є чітке розуміння значущості України, її ролі. І ця наша суб'єктність стає рельєфнішою і наповнюється конкретним змістом", - додав він.

За його словами, Україна має "свої унікальні військові спроможності, і це наш геополітичний інструмент".

"Наші дрони та системи протидії ним – це по суті наша українська "нафта". Наш стратегічний ресурс, який має бути конвертований в чіткий національний український інтерес для посилення нашої армії, нашої економіки і, безумовно, для наближення довготривалого миру", - підсумував Сибіга.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 українських військових експертів допомагають країнам Близького Сходу відбивати атаки дронів-камікадзе. За його словами, фахівці вже працюють у трьох державах регіону, а ще понад 30 спеціалістів готові до розгортання.

РБК-Україна також повідомляло, що Київ відправив на Близький Схід три групи спеціалістів із протидії "Шахедам". Ідеться не лише про передачу унікального досвіду перехоплення безпілотників, а й про спробу зміцнити власну систему ППО, зокрема за рахунок отримання ракет PAC-3 до комплексів Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Україна Іран Близький Схід Андрій Сибіга
