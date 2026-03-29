Наші дрони - це українська "нафта": Сибіга про роль України на Близькому Сході

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українські дрони та системи протидії їм стали стратегічним ресурсом держави і вже працюють як інструмент геополітичного впливу. За його словами, саме це посилило роль України не лише в Європі, а й на Близькому Сході.

"Головний висновок такий, що Україна дійсно в центрі міжнародного порядку денного. Попри розвиток всіх інших подій в інших географіях. І я це відчув як міністр. І це позиція і всіх країн ЄС, і позиція французького головування", - заявив він за підсумками саміту міністрів закордонних справ G7, що відбувся у Франції 26-27 березня.

Міністр пов’язав це, зокрема, з проактивною позицією України на Близькому Сході. Він зазначив, що Київ запропонував партнерам у державах Перської затоки не лише слова підтримки, а й конкретні безпекові рішення.

"І це цінується, це діє. І це не лише про війну, а й про нашу роль у формуванні безпеки і порядку денного від Європи до Близького Сходу. Є чітке розуміння значущості України, її ролі. І ця наша суб'єктність стає рельєфнішою і наповнюється конкретним змістом", - додав він.

За його словами, Україна має "свої унікальні військові спроможності, і це наш геополітичний інструмент".

"Наші дрони та системи протидії ним – це по суті наша українська "нафта". Наш стратегічний ресурс, який має бути конвертований в чіткий національний український інтерес для посилення нашої армії, нашої економіки і, безумовно, для наближення довготривалого миру", - підсумував Сибіга.