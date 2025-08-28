UA

"Наша сила - у єдності": Зеленський закликав не знімати санкції з Росії

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. А також низкою інших європейських лідерів, які підтримали Україну після масштабного удару РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.

"Також дякую пану президенту Польщі, Метте Фредеріксен, Гітанасу Наусєді, Алару Карісу та Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом минулої ночі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна глибоко засмучена новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.

"Наші серця з родиною та близькими загиблого", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що ключова сила у протидії агресії полягає в єдності партнерів.

"Наша сила - у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", - сказав він.

Президент підкреслив, що санкції проти Росії є дієвими й повинні залишатися в силі. На його думку, відмова Москви брати участь у форматі лідерів має отримати відчутні рішення у відповідь.

Також глава держави наголосив на важливості постійної координації між партнерами.

"Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - заявив він

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

