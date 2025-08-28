"Наша сила - у єдності": Зеленський закликав не знімати санкції з Росії

"Також дякую пану президенту Польщі, Метте Фредеріксен, Гітанасу Наусєді, Алару Карісу та Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом минулої ночі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна глибоко засмучена новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.

"Наші серця з родиною та близькими загиблого", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що ключова сила у протидії агресії полягає в єдності партнерів.

"Наша сила - у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", - сказав він.

Президент підкреслив, що санкції проти Росії є дієвими й повинні залишатися в силі. На його думку, відмова Москви брати участь у форматі лідерів має отримати відчутні рішення у відповідь.

Також глава держави наголосив на важливості постійної координації між партнерами.

"Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - заявив він