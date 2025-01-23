Наша комунікація з Трампом має бути в пріоритеті, а вже потім з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для всіх, хто хоче миру, треба мати план до того, як комунікувати з російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що в першу чергу комунікація має бути із президентом США Дональдом Трампом.

"Для нас всіх, хто хоче миру, важливо мати план до того, як комунікувати з Путіним. Я так вважаю, що це в інтересах Америки, ЄС, в цілому Європи, в інтересах України. Союзники повинні погоджувати кроки, своє бачення, розуміти всі деталі, а Путін - він не союзник в цьому", - заявив президент.

Зеленский наголосив, що навіть у закінченні війни - Путін не буде союзником, він всеодно буде ворогом. За словами глави української держави, якщо російський диктатор буде слабким, йому доведеться завершити війну.

"Тому я вважаю, що наша комунікація з Трампом, і на скільки я знаю, команди над цим працюють, наша комунікація має бути в пріоритеті. А вже потім з Путіним", - резюмував Зеленський.