Наша комунікація з Трампом має бути в пріоритеті, а вже потім з Путіним, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для всіх, хто хоче миру, треба мати план до того, як комунікувати з російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що в першу чергу комунікація має бути із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови держави виданню Bloomberg.
"Для нас всіх, хто хоче миру, важливо мати план до того, як комунікувати з Путіним. Я так вважаю, що це в інтересах Америки, ЄС, в цілому Європи, в інтересах України. Союзники повинні погоджувати кроки, своє бачення, розуміти всі деталі, а Путін - він не союзник в цьому", - заявив президент.
Зеленский наголосив, що навіть у закінченні війни - Путін не буде союзником, він всеодно буде ворогом. За словами глави української держави, якщо російський диктатор буде слабким, йому доведеться завершити війну.
"Тому я вважаю, що наша комунікація з Трампом, і на скільки я знаю, команди над цим працюють, наша комунікація має бути в пріоритеті. А вже потім з Путіним", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, у вівторок український президент під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що кількість армії РФ на території України становить наразі понад 600 тисяч осіб. Він підкреслив, що це втричі більше, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення. Тому без гарантій безпеки загроза для Європи зросте.
Також Зеленський заявив, що для безпеки України необхідно буде щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу РФ. Причому цей мінімум за умови, якщо армія РФ матиме 1,5 млн осіб, а армія України вдвічі менша.
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