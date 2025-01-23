Наша коммуникация с Трампом должна быть в приоритете, а уже потом с Путиным, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для всех, кто хочет мира, надо иметь план до того, как коммуницировать с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что в первую очередь коммуникация должна быть с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Bloomberg.
"Для нас всех, кто хочет мира, важно иметь план до того, как коммуницировать с Путиным. Я так считаю, что это в интересах Америки, ЕС, в целом Европы, в интересах Украины. Союзники должны согласовывать шаги, свое видение, понимать все детали, а Путин - он не союзник в этом", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что даже в окончании войны - Путин не будет союзником, он все равно будет врагом. По словам главы украинского государства, если российский диктатор будет слабым, ему придется завершить войну.
"Поэтому я считаю, что наша коммуникация с Трампом, и на сколько я знаю, команды над этим работают, наша коммуникация должна быть в приоритете. А уже потом с Путиным", - резюмировал Зеленский.
Напомним, во вторник украинский президент во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что количество армии РФ на территории Украины составляет сейчас более 600 тысяч человек. Он подчеркнул, что это втрое больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения. Поэтому без гарантий безопасности угроза для Европы возрастет.
Также Зеленский заявил, что для безопасности Украины необходимо будет минимум 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение РФ. Причем этот минимум при условии, если армия РФ будет иметь 1,5 млн человек, а армия Украины вдвое меньше.
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