Зеленський: армія РФ в Україні зросла втричі, без гарантій безпеки зросте загроза для Європи
Кількість російської армії на території України на сьогодні становить понад 600 тисяч осіб. Це втричі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"На сьогодні 608 тисяч російських військ знаходиться на території України. Це в три рази угруповування більше, ніж те, що на початку 2022 року йшло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги - порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз", - сказав Зеленський.
За його словами, на початку вторгнення РФ допомога Америки була 90%, а сьогодні те, що є у наших військових на полі бою - 40% українське виробництво, і близько 40% США і трішки менше, ніж США - Європа.
"Це велика різниця. І коли кажуть як ми тримаємося - ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала", - заявив президент.
Водночас він зауважив, що Росія також зростала у виробництві озброєння. Адже наразі на території РФ близько 30 заводів у військовому секторі, а в Європі - 45. Але Росія виробляє майже в два рази більше ніж Європа.
"Він вкладає все в це. А Європа недовкладає, хоча можливості технічні у Європи більші. І коли не буде сильних гарантій безпеки, обʼєми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу і цього замало", - вважає Зеленський.
Саме тому, на його думку, потрібно, щоб Європа і США були в союзі.
"Як ви вважаєте, якщо не буде сильних гарантій безпеки, якщо Путін повернеться, а він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку 2022 року. Бо воно вже майже в 4,5 раза більше. Для чого він повернеться - для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському союзі і потім буде робити як з нашим Кримом - заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам", - підкреслив Зеленський.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що Україна робить все можливе для того, щоб закінчити війну у цьому році. Припинення війни є спільною метою України та її партнерів, а не Росії.
Також Зеленський зауважив, що Трамп може бути першим лідером, який після повномасштабного вторгнення Росії відвідає Україну, прилетівши в країну літаком.
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