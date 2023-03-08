Наша кінцева мета - справедливий мир в Україні згідно зі Статутом ООН, - Гутерреш

Кінцевою метою ООН у контексті війни Росії проти України є досягнення справедливого миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Позиція ООН абсолютно чітка - російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами України. Наша кінцева мета також зрозуміла - справедливий мир згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом і резолюцією Генасамблеї з нагоди річниці початку війни", - сказав Гутерреш.
Він зазначив, що поки цього не досягнуто, ООН продовжить працювати задля полегшення страждань людей в Україні та мінімізації глобальних наслідків війни.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів.
Також ми мисали, що Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.
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