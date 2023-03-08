Наша кінцева мета - справедливий мир в Україні згідно зі Статутом ООН, - Гутерреш

Кінцевою метою ООН у контексті війни Росії проти України є досягнення справедливого миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.