Наша конечная цель - справедливый мир в Украине согласно Уставу ООН, - Гутерреш

Конечной целью ООН в контексте войны России против Украины является достижение справедливого мира согласно Уставу ООН и международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.