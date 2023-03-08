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Наша конечная цель - справедливый мир в Украине согласно Уставу ООН, - Гутерреш

Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Конечной целью ООН в контексте войны России против Украины является достижение справедливого мира согласно Уставу ООН и международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Позиция ООН абсолютно четкая - российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины. Наша конечная цель также ясна - справедливый мир согласно Уставу ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", - сказал Гутерреш.

Он отметил, что пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий войны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги посредничества в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС, временно находящейся под контролем оккупантов.

Также мы думали, что Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

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