Наш. Зеленський зробив заяву про Херсон і опублікував відео

Президент України опублікував відео з Херсона та прокоментував вхід українських військових до обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.

"Наші. Наш. Херсон.", - йдеться у повідомленні президента України.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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