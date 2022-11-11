Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.

Обновлено (19:42)

В видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.

"Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", - отметил президент Украины.

По его словам, даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания войск РФ в Херсоне.

"Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", - добавил глава государства.