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Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.

Обновлено (19:42)

В видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.

"Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", - отметил президент Украины.

По его словам, даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания войск РФ в Херсоне.

"Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", - добавил глава государства.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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