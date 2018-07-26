"Наш край": передача аэропорта "Херсон" в концессию - угроза нацбезопасности

"Наш край" требует снять этот вопрос с повестки дня сессии Херсонской облрады

"Наш край" требует не передавать в концессию аэропорт "Херсон" из-за прямой угрозы нацбезопасности. Об этом говорится в заявлении партии.

В "Нашем крае" уверены, что концессия аэропорта – это фактическое уничтожение важного для всей страны предприятия.

"Рассматривать сегодня вопрос о передаче в концессию такого стратегического предприятия, как аэропорт "Херсон" – это фактически рассматривать его уничтожение. Аэропорт, который расположенный в 90 км от Крыма и может принимать военную авиацию, уже сегодня вызывает интерес у страны-агрессора. Его передача в частные руки – это угроза нацбезопасности. Поэтому партия требует снять этот вопрос с повестки дня сессии Херсонского областного совета", – говорится в заявлении.

В "Нашем крае" также отмечают, что аэропорт "Херсон" приносит прибыль для страны.

"По результатам экономической деятельности за 2017 доходы предприятия составили 33 млн грн. Уже сейчас пассажиропоток Херсонского аэропорта превысил максимальный уровень, который был достигнут во времена СССР. По результатам 2018 ожидается, что пассажиров будет в два раза больше. А это значит, что мы будем иметь и большую прибыль. Почему мы должны передавать прибыльное предприятие в концессию?", – отмечается в заявлении.

Партия предлагает провести комплекс экспертных исследований относительно реального состояния предприятия и финансовой концессии.

"Прежде чем отдавать в частные руки такие объекты, как аэропорт, мы должны понять четкие критерии концессии. Они не должны позволять концессионерам выписывать условия под себя, пренебрегая интересами людей и страны", – отмечают в "Нашем крае".

В партии убеждены, что в интересах национальной безопасности аэропорт должен оставаться в руках государства.

Как известно, сегодня на сессии Херсонского областного совета депутаты планируют рассмотреть вопрос передачи в концессию стратегического объекта – аэропорт "Херсон".