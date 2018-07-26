"Наш край": передача аеропорту "Херсон" в концесію - загроза нацбезпеці

"Наш край" вимагає зняти це питання з порядку денного сесії Херсонської облради

"Наш край" вимагає не передавати в концесію аеропорт "Херсон" через пряму загрозу нацбезпеці. Про це йдеться в заяві партії.

У "Нашому краї" впевнені, що концесія аеропорту – це фактичне знищення важливого для всієї країни підприємства.

"Розглядати сьогодні питання про передачу в концесію такого стратегічного підприємства, як аеропорт "Херсон" – це фактично розглядати його знищення. Аеропорт, який розташований в 90 км від Криму і може приймати військову авіацію, вже сьогодні викликає інтерес у країни-агресора. Його передача в приватні руки – це загроза нацбезпеці. Тому партія вимагає зняти це питання з порядку денного сесії Херсонської обласної ради", – йдеться в заяві.

У "Нашому краї" також зазначають, що аеропорт "Херсон" приносить прибуток для країни.

"За результатами економічної діяльності за 2017 доходи підприємства склали 33 млн грн. Вже зараз пасажиропотік Херсонського аеропорту перевищив максимальний рівень, який був досягнутий в часи СРСР. За результатами 2018 очікується, що пасажирів буде в два рази більше. А це значить, що ми будемо мати і більший прибуток. Чому ми повинні передавати прибуткове підприємство в концесію?", – наголошується в заяві.

Партія пропонує провести комплекс експертних досліджень щодо реального стану підприємства та фінансової концесії.

"Перш ніж віддавати в приватні руки такі об'єкти, як аеропорт, ми повинні зрозуміти чіткі критерії концесії. Вони не повинні дозволяти концесіонерам виписувати умови під себе, нехтуючи інтересами людей і країни", – відзначають в "Нашому краї".

У партії переконані, що в інтересах національної безпеки аеропорт повинен залишатися в руках держави.

Як відомо, сьогодні на сесії Херсонської обласної ради депутати планують розглянути питання передачі в концесію стратегічного об'єкта – аеропорт "Херсон".