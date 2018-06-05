"Наш край": за миллионные премии "Нафтогаза" могли бы отдохнуть 200 тысяч детей

В "Нашем крае" обвинили сотрудников "Нафтогаза" в принятии антисоциальных решений

"Наш край" выступил с инициативой передачи 1 млрд премий чиновников "Нафтогаза" на финансирование летнего отдыха 200 тысяч украинских детей. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба "Нашего края".

По его словам, за 46 миллионов долларов (более 1 млрд грн), которые направили себе на премии чиновники "Нафтогаза", могли бы отдохнуть более 200 тысяч украинских детей.

"Антисоциальные и аморальное решение приняли чиновники "Нафтогаза", когда премировали себя 46 млн долларов за победу в суде над российским "Газпромом". В то время, когда миллионы украинский вынуждены выбирать – заплатить за коммуналку или купить еду, а правительство призывает экономить газ, оторванное от реалий руководство нефтегазового монополиста решило "распилить" эти деньги между собой. "Наш край" призывает чиновников передать средства на отдых украинских детей", – отметил Мазурчак.

Он напомнил об опыте Польши, в которой министры, чтобы вернуть премии за прошлый год, продавали свое имущество и брали кредиты.

"Перед тем, как выписывать себе миллионные премии, чиновники должны учесть последствия скандала в Польше, когда экс-глава польского правительства выплатила значительные премии себе и министрам. Все они затем были вынуждены брать кредиты и продавать имущество, чтобы отдать полученные премии на благотворительность", – отметил Мазурчак.

Кроме этого, он призвал правительство заблокировать "бесстыдное" решение "Нафтогаза". "Партия призывает чиновников отказаться от денег и профинансировать отдых украинских детей", – резюмировал Мазурчак.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.