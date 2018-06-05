Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Наш край": за миллионные премии "Нафтогаза" могли бы отдохнуть 200 тысяч детей

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:41
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com-nashkray.org)
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com-nashkray.org)

В "Нашем крае" обвинили сотрудников "Нафтогаза" в принятии антисоциальных решений

"Наш край" выступил с инициативой передачи 1 млрд премий чиновников "Нафтогаза" на финансирование летнего отдыха 200 тысяч украинских детей. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба "Нашего края".

По его словам, за 46 миллионов долларов (более 1 млрд грн), которые направили себе на премии чиновники "Нафтогаза", могли бы отдохнуть более 200 тысяч украинских детей.

"Антисоциальные и аморальное решение приняли чиновники "Нафтогаза", когда премировали себя 46 млн долларов за победу в суде над российским "Газпромом". В то время, когда миллионы украинский вынуждены выбирать – заплатить за коммуналку или купить еду, а правительство призывает экономить газ, оторванное от реалий руководство нефтегазового монополиста решило "распилить" эти деньги между собой. "Наш край" призывает чиновников передать средства на отдых украинских детей", – отметил Мазурчак.

Он напомнил об опыте Польши, в которой министры, чтобы вернуть премии за прошлый год, продавали свое имущество и брали кредиты.

"Перед тем, как выписывать себе миллионные премии, чиновники должны учесть последствия скандала в Польше, когда экс-глава польского правительства выплатила значительные премии себе и министрам. Все они затем были вынуждены брать кредиты и продавать имущество, чтобы отдать полученные премии на благотворительность", – отметил Мазурчак.

Кроме этого, он призвал правительство заблокировать "бесстыдное" решение "Нафтогаза". "Партия призывает чиновников отказаться от денег и профинансировать отдых украинских детей", – резюмировал Мазурчак.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз" намерен использовать все доступные средства для взыскания долгов "Газпрома" Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов
Теги публикации: Нафтогаз Украины, Александр Мазурчак, Наш край, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top