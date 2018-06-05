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"Наш край": за мільйонні премії "Нафтогазу" могли б відпочити 200 тисяч дітей

НовиниПолітика    05.06.2018 - 12:41
Фото: Олександр Мазурчак (facebook.com-nashkray.org)
Фото: Олександр Мазурчак (facebook.com-nashkray.org)

В "Нашому краї" звинуватили співробітників "Нафтогазу" у прийнятті антисоціальних рішень

"Наш край" виступив з ініціативою передачі 1 млрд премій чиновників "Нафтогазу" на фінансування літнього відпочинку 200 тисяч українських дітей. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба "Нашого краю".

За його словами, за 46 мільйонів доларів (понад 1 млрд грн), які направили собі на премії чиновники "Нафтогазу", могли б відпочити понад 200 тисяч українських дітей.

"Антисоціальні та аморальні рішення прийняли чиновники "Нафтогазу", коли преміювали себе 46 млн доларів за перемогу в суді над російським "Газпромом". У той час, коли мільйони українців змушені вибирати – заплатити за комуналку або купити їжу, а уряд закликає економити газ, відірване від реалій керівництво нафтогазового монополіста вирішили "розпиляти" ці гроші між собою. "Наш край" закликає чиновників передати кошти на відпочинок українських дітей", – зазначив Мазурчак.

Він нагадав про досвід Польщі, в якій міністри, щоб повернути премії за минулий рік, продавали своє майно і брали кредити.

"Перед тим, як виписувати собі мільйонні премії, чиновники повинні врахувати наслідки скандалу в Польщі, коли екс-глава польського уряду виплатила значні премії собі і міністрам. Всі вони потім були змушені брати кредити та продавати майно, щоб віддати отримані премії на благодійність", – зазначив Мазурчак.

Крім цього, він закликав уряд заблокувати "безсоромне" рішення "Нафтогазу". "Партія закликає чиновників відмовитися від грошей і профінансувати відпочинок українських дітей", – резюмував Мазурчак.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Нафтогаз" має намір використати всі доступні засоби для стягнення боргів "Газпрому" Активи "Газпрому" в Нідерландах заарештовано для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів
Теги публікації: Нафтогаз України, Олександр Мазурчак, Наш край, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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