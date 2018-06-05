"Наш край": за мільйонні премії "Нафтогазу" могли б відпочити 200 тисяч дітей

В "Нашому краї" звинуватили співробітників "Нафтогазу" у прийнятті антисоціальних рішень

"Наш край" виступив з ініціативою передачі 1 млрд премій чиновників "Нафтогазу" на фінансування літнього відпочинку 200 тисяч українських дітей. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба "Нашого краю".

За його словами, за 46 мільйонів доларів (понад 1 млрд грн), які направили собі на премії чиновники "Нафтогазу", могли б відпочити понад 200 тисяч українських дітей.

"Антисоціальні та аморальні рішення прийняли чиновники "Нафтогазу", коли преміювали себе 46 млн доларів за перемогу в суді над російським "Газпромом". У той час, коли мільйони українців змушені вибирати – заплатити за комуналку або купити їжу, а уряд закликає економити газ, відірване від реалій керівництво нафтогазового монополіста вирішили "розпиляти" ці гроші між собою. "Наш край" закликає чиновників передати кошти на відпочинок українських дітей", – зазначив Мазурчак.

Він нагадав про досвід Польщі, в якій міністри, щоб повернути премії за минулий рік, продавали своє майно і брали кредити.

"Перед тим, як виписувати собі мільйонні премії, чиновники повинні врахувати наслідки скандалу в Польщі, коли екс-глава польського уряду виплатила значні премії собі і міністрам. Всі вони потім були змушені брати кредити та продавати майно, щоб віддати отримані премії на благодійність", – зазначив Мазурчак.

Крім цього, він закликав уряд заблокувати "безсоромне" рішення "Нафтогазу". "Партія закликає чиновників відмовитися від грошей і профінансувати відпочинок українських дітей", – резюмував Мазурчак.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.